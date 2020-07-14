السعودية اليوم / أكثر من 250 حملة وقائية نفذها فرع الموارد والتنمية بالرياض



الرياض 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض والمكاتب والدور والمراكز التابعة له منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من

وشملت هذه الحملات والمبادرات تعقيم وتطهير جميع أرجاء المباني بما فيها مكاتب ومرافق وساحات خارجية وتعقيم الأجهزة المكتبية والطبية والكهربائية بواسطة أفضل أجهزة الرذاذ والتضبيب الحراري مع استخدام المطهرات الآمنة صحياً ذات الأثر الفعال في مكافحة انتشار الفيروس إضافة إلى توزيع أدوات المستلزمات الوقائية على جميع المستهدفين منها.

وأوضح المدير العام لفرع الموارد والتنمية بالرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي, أن جميع هذه الحملات والمبادرات مستمرة وتتم وفق آلية مجدولة ومنظمة لتتناسب مع ظروف جميع الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة والكادر الوظيفي العامل تنفيذاً لتوجيهات الدولة -أيدها الله- بتوفير أعلى مستويات الحماية والسلامة لأفراد المجتمع كافة.

// انتهى //

18:18ت م

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الرياض 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسنفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض والمكاتب والدور والمراكز التابعة له منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد عددا من الحملات والمبادرات الوقائية بلغت أكثر من 250 حملة ومبادرة, إضافة إلى عمليات التعقيم والتطهير اليومي المعتادة.وشملت هذه الحملات والمبادرات تعقيم وتطهير جميع أرجاء المباني بما فيها مكاتب ومرافق وساحات خارجية وتعقيم الأجهزة المكتبية والطبية والكهربائية بواسطة أفضل أجهزة الرذاذ والتضبيب الحراري مع استخدام المطهرات الآمنة صحياً ذات الأثر الفعال في مكافحة انتشار الفيروس إضافة إلى توزيع أدوات المستلزمات الوقائية على جميع المستهدفين منها.وأوضح المدير العام لفرع الموارد والتنمية بالرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي, أن جميع هذه الحملات والمبادرات مستمرة وتتم وفق آلية مجدولة ومنظمة لتتناسب مع ظروف جميع الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة والكادر الوظيفي العامل تنفيذاً لتوجيهات الدولة -أيدها الله- بتوفير أعلى مستويات الحماية والسلامة لأفراد المجتمع كافة.// انتهى //18:18ت م0193

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