- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم 6 جامعات تقدم 97 برنامجًا في التدريب الصيفي لشاغلي الوظائف التعليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
6 جامعات تقدم 97 برنامجًا في التدريب الصيفي لشاغلي الوظائف التعليمية
ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي
متابعات الخليج 365 - الرياض
عقدت وزارة التعليم ممثلةً في المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي شراكات مع ست جامعات محلية لتقديم 97 برنامجًا تدريبيًا، ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020 (المرحلة الثالثة- عن بُعد) أثناء الإجازة الصيفية.
تقديم الاستشارات التعليمية والتربوية
إدارة بيئة العمل بشكل افتراضي وأكثر فاعلية
وتضمنت مجالات الشراكة تقديم دورات متخصصة حول إدارة بيئة العمل بشكل افتراضي وأكثر فاعلية، وإدارة الملفات بين المعلّم وطلابه من خلال الحوسبة السحابية، وتصميم المحتوى التعليمي بطريقة تفاعلية ومشوقة، ودمج التقنية بالتعليم من خلال تطبيقات مايكروسوفت وإعداد الاختبارات الإلكترونية وفق مهارات القرن ٢١.
وتسعى التعليم من خلال الشراكة مع الجامعات إلى دعم شاغلي الوظائف التعليمية وتعزيز التنمية المهنية، والمساهمة في حل الأزمات والمشاكل التي يواجهها المجتمع، وإتاحة الموارد اللازمة وتقديم الدعم الفني والتقني في تنفيذ البرامج التدريبية عن بُعد، والمشاركة في تحسين جودة المنتج التعليمي.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر 6 جامعات تقدم 97 برنامجًا في التدريب الصيفي لشاغلي الوظائف التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.