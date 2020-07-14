- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم بدء تأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من تخصيص قطاع المطاحن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بدء تأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من تخصيص قطاع المطاحن
إعلان تفاصيل مرحلة البيع وجدولها الزمني في وثيقة مستقلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن بدء تأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق.
تأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية
وقالت المؤسسة في بيان لها: إشارة إلى إعلان المؤسسة والمركز الوطني للتخصيص عن انتهاء المرحلة الأولى من عملية التخصيص وبيع شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة لمستثمرين من القطاع الخاص، تُعلن المؤسسة والمركز الوطني للتخصيص عن البدء بتأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، والتي تشمل طرح كامل الحصص في شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة.
دراسة طلبات التأهيل
وأضافت أنه سيتم خلال هذه المرحلة دراسة طلبات التأهيل المقدمة من المستثمرين للتأكد من استيفائها للمتطلبات الفنية والقانونية والمالية المنصوص عليها في وثيقة طلب التأهيل المنشورة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة والمركز بتاريخ 14 يوليو 2020م (الموافق 23 ذو القعدة 1441هـ)، والتي تشمل أيضًا تفاصيل الجدول الزمني لهذه المرحلة، علمًا بأنه سيتم استقبال طلبات التأهيل ابتداءً من يوم الخميس 25 ذو القعدة 1441هـ الموافق 16 يوليو 2020م.
ولفتت إلى أنها ستنشر تفاصيل مرحلة البيع وجدولها الزمني في وثيقة مستقلة، وسيتم خلالها إتاحة الفرصة للمستثمرين المؤهلين بالاطلاع على التفاصيل الفنية والقانونية والمالية لأصول الشركتين، وتأدية أعمال العناية الواجبة وزيارة الشركات والنقاش مع إداراتها الحالية.
وللحصول على وثيقة طلب التأهيل (هنا).
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر بدء تأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من تخصيص قطاع المطاحن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.