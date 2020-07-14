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تحذير جديد : مشروبات الطاقة تسبب اضطرابات القلب
تزيد خطر السكتة القلبية واحتشاء عضلة القلب
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
في تقرير جديد حذرت مؤسسة القلب الألمانية من خطورة مشروبات الطاقة على صحة القلب؛ حيث إنها ترفع مستوى الأدرينالين، ومن ثم يمكن أن تتسبب في خفقان القلب واضطرابات نظم القلب.
وأضافت المؤسسة أن مشروبات الطاقة تزداد خطورتها في حال تناولها أثناء ممارسة الأنشطة، التي ترفع بدورها معدل ضربات القلب، مثل الرياضة والرقص، مشيرة إلى أنها قد تتسبب أيضًا في ارتفاع ضغط الدم والاضطراب الداخلي.
وشددت المؤسسة على ضرورة ألا يتناول مرضى القلب ومرضى ارتفاع ضغط الدم مشروبات الطاقة، وينطبق ذلك أيضًا على الأطفال، نظرًا لحساسيتهم العالية تجاه الكافيين، ومن ثم تكون الاستجابات لديهم شديدة.
إحذر المخاطر الرئيسية
دعت استشارية الباطنة الدكتورة مشاعل حمد، أفراد المجتمع بتجنب تناول مشروبات الطاقة وخصوصًا الشباب في مرحلة المراهقة، إذ إن هناك مخاطر عديدة لهذه المشروبات تتمثل في زيادة خطر السكتة القلبية واحتشاء عضلة القلب، فوفقًا لدراسة نشرتها جمعية القلب الأميركية هذا العام، أن مشروبات الطاقة التي تحتوي على الكافيين تغّير النشاط الكهربائي للقلب، وتزيد من ضغط الدم، كما أن هذه المشروبات تزيد القلق والأرق وتشنجات العضلات فعادة ما تظهر الآثار الضارة للكافيين على الجهاز العصبي، أيضًا هناك خطورة لزيادة السمنة والتسوس ومقاومة الأنسولين.
تناول العصائر الطازجة
ونصحت الدكتورة مشاعل، بتناول العصائر الطازجة والماء وتجنب مشروبات الكافيين، والحرص على الأكل الصحي، وتناول الفواكه والخضراوات الطازجة، والمكسرات، واللبن، والحليب، وممارسة الرياضة، إذ إن هذه الأمور تعزز صحة الفرد وتقوي جسده، وتجنب كل ما يضر الجسم مثل مشروبات الطاقة، والتدخين، والإكثار من الوجبات السريعة.
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