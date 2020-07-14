بحة الصوت تهدد بشلل الأحبال أو سرطان الحنجرة

2020-07-14

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن بحة الصوت بلا سبب واضح تدق ناقوس الخطر؛ حيث إنها تنذر بالإصابة بمرض خطير مثل شلل الأحبال الصوتية أو سرطان الحنجرة؛ لذا ينبغي استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

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وأوضحت الرابطة أن بحة الصوت غالبا ما ترجع لأسباب بسيطة مثل نزلة البرد وعدوى بالمسالك التنفسية العليا، مشيرة إلى أنها عادة ما تتلاشى من تلقاء نفسها بعد التماثل للشفاء.

أسباب بحة الصوت

ويقول استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد عنايت لـ” متابعات الخليج 365 “، إن بحة الصوت تحدث نتيجة الإصابة بعدوى فيروسية في الجهاز التنفسي العلوي، ولكن هناك بعض العوامل الأخرى التي تزيد من فرص التعرض لهذه المشكلة، ومنها: الصراخ والحديث بصوت عالٍ، ارتجاع أحماض وإفرازات المعدة إلى الأحبال الصوتية، مما يؤدي إلى الإضرار بها، الشراهة في التدخين، السعال الحاد والمستمر لفترة طويلة، حساسية الجهاز التنفسي، التهاب الحلق، استنشاق المنظفات كالكلور وغيره من الروائح النفاذة التي قد تؤذي الجهاز التنفسي، وكذلك الحنجرة.

نصائح لمواجهة المشكلة

وأكد أن بحة الصوت عادة تختفي من تلقاء ‫نفسها بعد التماثل للشفاء، ولكن في حال استمرارها لمدة تزيد عن أسبوعين أو في حال عدم ‫وجود سبب واضح لها فأنه قد تنذر بالإصابة بمرض خطير مثل شلل ‫الأحبال الصوتية أو سرطان الحنجرة، ولكن بشكل عام يمكن مواجهة بحة الصوت من خلال التوقف عن التدخين ‫والابتعاد عن الأطعمة الحارقة وتجنب الأطعمة والمشروبات الساخنة أو ‫الباردة للغاية، مع مراعاة الإكثار من شرب السوائل وتجنب الانفعال من ‫أجل إراحة الصوت.

حقائق عن بحة الصوت

بحة الصوت هو تغيير غير طبيعي في الصوت.

السبب الأكثر شيوعًا للبحة هو التهاب الحنجرة الحاد.

عادة ما يتم تشخيص السبب الكامن وراء بحة في الصوت من قبل أخصائي الرعاية الصحية على أساس تاريخ المريض والفحص البدني.

علاج بحة في الصوت يعتمد على السبب الكامن وراء.

يمكن تجنب حدوث بحة في الصوت عن طريق تجنب الإفراط في استخدام الصوت الشاق والإقلاع عن التدخين.

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