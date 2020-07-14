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إغلاق 623 منشأة مخالفة وإتلاف 1998 كجم مواد غذائية فاسدة بعسير
مخالفات متعددة لتطبيق الاشتراطات الصحية
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - عسير
أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من 1998 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة الرقابية.
وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي، أن الجهود المبذولة عبر الحملات الرقابية، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.
إتلاف مواد فاسدة
وأكد أنه قد تم إتلاف خلال الحملة نحو 1998 كجم من المواد الغذائية الفاسدة بالإضافة إلى إغلاق حوالي 623 منشآه مخالفة، وذلك بعد أكثر من 3749 جولة ميدانية قام بها المراقبون خلال الأسبوع الماضي.
أنواع المخالفات المرصودة
فيما تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلًا عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.
ودعت أمانة منطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.
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