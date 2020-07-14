فيديو وصور.. أمير تبوك يدشن مركز تأكد ووحدة فحص كورونا

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم ـ عن بُعد ـ مركز الفحص الموسع ” تأكد ” ووحدة فحص كوفيد 19 بالمنطقة للكشف عن فيروس كورونا؛ وذلك ضمن مبادرات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، ومساعد المدير العام للشئون الصحية الدكتورة أميرة أحمد البلوي.

خدمات مركز تأكد

واستمع سموه لشرح مفصل من مدير صحة المنطقة عن الخدمات التي يقدمها مركز الفحص الموسع ” تأكد ” من خلال عربة مجهزة ومخصصة لسحب المسحات الحلقية من المستفيد وهو في سيارته، ويعمل على مدار أيام الأسبوع والذي جرى تهيئة بكافة التجهيزات الطبية والقوى العاملة وبطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 400 شخص يوميًا، ويستهدف تحفيز المواطنين والمقيمين الذين لا يشكون من أعراض أو لديهم أعراض خفيفة ويعتقدون أنه تمت مخالطة شخص مصاب للمبادرة بإجراء الفحص بسهولة ويسر ودون تأخير بعد حجز موعد عن طريق تطبيق ” صحتي ” وذلك في إطار تطوير وسائل مكافحة انتشار العدوى.

وحدة فحص كوفيد 19

كما استمع سموه لشرح عن وحدة فحص كوفيد 19 والتي استحدثت بمختبر مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك وتهدف إلى سرعة إجراء فحوصات فيروس كورونا وتقليل الوقت المنتظر لحين ظهور النتائج بأقل من 24 ساعة وبطاقة 350 فحص يوميًا، على أن يتم زيادتها مستقبلًا إلى 800 فحص يوميًا.

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