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فيديو وصور.. أمير تبوك يدشن مركز تأكد ووحدة فحص كورونا
بعد يومين من استفسار "متابعات الخليج 365" حول المختبرات الجديدة
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم ـ عن بُعد ـ مركز الفحص الموسع ” تأكد ” ووحدة فحص كوفيد 19 بالمنطقة للكشف عن فيروس كورونا؛ وذلك ضمن مبادرات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، ومساعد المدير العام للشئون الصحية الدكتورة أميرة أحمد البلوي.
خدمات مركز تأكد
واستمع سموه لشرح مفصل من مدير صحة المنطقة عن الخدمات التي يقدمها مركز الفحص الموسع ” تأكد ” من خلال عربة مجهزة ومخصصة لسحب المسحات الحلقية من المستفيد وهو في سيارته، ويعمل على مدار أيام الأسبوع والذي جرى تهيئة بكافة التجهيزات الطبية والقوى العاملة وبطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 400 شخص يوميًا، ويستهدف تحفيز المواطنين والمقيمين الذين لا يشكون من أعراض أو لديهم أعراض خفيفة ويعتقدون أنه تمت مخالطة شخص مصاب للمبادرة بإجراء الفحص بسهولة ويسر ودون تأخير بعد حجز موعد عن طريق تطبيق ” صحتي ” وذلك في إطار تطوير وسائل مكافحة انتشار العدوى.
وحدة فحص كوفيد 19
كما استمع سموه لشرح عن وحدة فحص كوفيد 19 والتي استحدثت بمختبر مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك وتهدف إلى سرعة إجراء فحوصات فيروس كورونا وتقليل الوقت المنتظر لحين ظهور النتائج بأقل من 24 ساعة وبطاقة 350 فحص يوميًا، على أن يتم زيادتها مستقبلًا إلى 800 فحص يوميًا.
خطط وقائية وعلاجية
وهنأ سموه صحة تبوك على هذا الإنجاز مثمنًا الخطط والجهود الذي تبذلها وزارة الصحة على المستويين الوقائي والعلاجي بالتعاون مع كافة الأجهزة الحكومية و الجهود التي تبذلها الشؤون الصحية بالمنطقة ، مشيدًا سموه بالدعم الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا من خلال دعم منظومة متكاملة من الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية، منوهًا سموه بالخطوات الاستباقية التي اتخذتها القيادة الرشيدة من خلال المبادرات والإجراءات الحاسمة التي حدّت بفضل الله من انتشار فيروس كورونا بشكل فاعل.
وأعرب عن تفاؤله بانتهاء هذا الوباء من خلال التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تصدر عن وزارة الصحة والأجهزة المعنية وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع، سائلًا المولى عز وجل أن يرفع هذه الجائحة وأن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.
من جانبه أعرب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، عن شكره لأمير تبوك على المتابعة التي تحظى بها جميع القطاعات الصحية في المنطقة، والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات، ودعمه الدائم لأبنائه في القطاع الصحي بالمنطقة.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد أكد في وقت سابق أن هناك اتجاهًا لدى الوزارة باستحداث مختبرات مؤقتة للقيام بفحص كورونا في إطار توجه الوزارة إلى توفير خدمات الفحص والكشف عن كورونا في كافة مناطق ومدن المملكة.
وقال العبدالعالي ردًا على سؤال “متابعات الخليج 365” خلال المؤتمر الصحفي قبل يومين، إن هناك توجهًا خلال الفترة المقبلة للتوسع في المختبرات وعيادات الفحص في كافة مدن المملكة في الشمال والجنوب والشرق والغرب.
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