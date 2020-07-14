صور.. موجة غبار تضرب تهامة عسير لليوم الثاني على التوالي

2020-07-14

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - تهامة عسير

ضربت موجة غبار لليوم الثاني على التوالي عدد من محافظات تهامة منطقة عسير شملت: “رجال ألمع، محايل، بارق، المجاردة، البرك ” ما تسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأقل من 350 مترًا، فيما ارتفعت درجات الحرارة إذ سجلت 37 درجة مئوية.

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حالة الطقس اليوم

من جهتها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحًا نشطة على أجزاء من مناطق (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، نجران، مكة المكرمة، القصيم، حائل، الليث، جازان) وسماء غائمة جزئيًا على شرق وشمال ووسط المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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