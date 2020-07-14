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299 إصابة كورونا جديدة بمنطقة عسير
أبها وخميس مشيط تتصدران الإصابات
متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها
كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 299 حالة كورونا جديدة في منطقة عسير ليرتفع بذلك إجمالي الحالات إلى 14105 حالات، من بينها 6282 حالة نشطة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 7793 والوفيات 30 حالة فقط، فيما تصدرت أبها وخميس مشيط النسبة الأكبر من عدد الإصابات.
توزيع حالات كورونا الجديدة في عسير
وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة سجلت في محافظة خميس مشيط بواقع 53 إصابة، ومدينة أبها 141 إصابة، ومحافظة أحد رفيدة 5 إصابات، ومحافظة محايل عسير 2 إصابة، وادي ابن هشبل 16 إصابة والنماص 7 إصابات وتثليث 3 إصابات ومحافظة الحرجة 9 إصابات، والبشائر 3 إصابات، ومحافظة بارق ومركز بللسمر إصابتين في كل منهما، ومحافظة رجال ألمع 5 إصابات والمضة 6 إصابات، وتنومه إصابة، ومحافظة المجاردة 3 إصابات، وسبت العلاية 25 إصابة، ومحافظة بيشة 16 إصابة.
حالات كورونا الجديدة
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل (2692) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (237803) حالة.
إجمالي حالات التعافي
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 7718 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 177560 حالة ولله الحمد وأكدت أنه تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2283 حالة وفاة.
زيادة الحالات النشطة
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.
نسبة التعافي من كورونا
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن نسبة التعافي من كورونا بين أصحاب الأمراض المزمنة عالية لكن الفئة خطرة.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يدخلون العناية المركزة أو الوفيات من بين أصحاب الأمراض المزمنة.
وأوضح متحدث الصحة أن 50 % من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.
وأفاد العبدالعالي أن ثلثي الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي وأن 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عامًا فأكثر.
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