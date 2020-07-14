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سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 293 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6372 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 47 حالة وفاة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 59 حالة .
فيروس كورونا الجديد
فلسطين تسجل 293 إصابة جديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-14
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 293 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6372 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 47 حالة وفاة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 59 حالة .
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
06:11 PM
إجمالي الوفيات 47 وعدد المتعافين 59
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 293 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6372 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 47 حالة وفاة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 59 حالة .
، فلسطين تسجل 293 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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