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فلسطين تسجل 293 إصابة جديدة بكورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الوفيات 47 وعدد المتعافين 59

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 293 إصابة مؤكدة بفيروس المستجد "كوفيد - 19".

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6372 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 47 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 59 حالة .

فيروس كورونا الجديد

فلسطين تسجل 293 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2020-07-14

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 293 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6372 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 47 حالة وفاة.

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وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 59 حالة .

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441

06:11 PM

إجمالي الوفيات 47 وعدد المتعافين 59

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 293 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6372 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 47 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 59 حالة .

، فلسطين تسجل 293 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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