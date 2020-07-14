محمد بن مسعود - الدمام - بشرط تسليم أية مؤثرات عقلية أو مواد مخدرة بحوزته أوضحت النيابة العامة، أن الدعوى لا تقام بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية، بحق مرتكب أحد هذه الأفعال، إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجة أحد أقاربه طالبًا علاجه. وأشارت في تصريح عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إلى أنه يشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت، أو الإشارة إلى مكانها. النيابة العامة النيابة العامة

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 06:31 PM Advertisements بشرط تسليم أية مؤثرات عقلية أو مواد مخدرة بحوزته النيابة العامة: عدم إقامة الدعوى في جرائم المخدرات ضد مَن تقدم لعلاجه من الإدمان النيابة العامة: عدم إقامة الدعوى في جرائم المخدرات ضد مَن تقدم لعلاجه من الإدمان أوضحت النيابة العامة، أن الدعوى لا تقام بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية، بحق مرتكب أحد هذه الأفعال، إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجة أحد أقاربه طالبًا علاجه. وأشارت في تصريح عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إلى أنه يشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت، أو الإشارة إلى مكانها. الكلمات المفتاحية

، النيابة العامة: عدم إقامة الدعوى في جرائم المخدرات ضد مَن تقدم لعلاجه من الإدمان ،

المصدر : الخليج 365

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