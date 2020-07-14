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وزارة الصحة السعودية تحذر من تداول معلومات غير صحيحة عن انتهاء فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تحذر من تداول معلومات غير صحيحة عن انتهاء فيروس والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 يوليه 2020

حذرت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء ضمن إحاطته الإعلامية حول من تداول معلومات غير صحيحة عن انتهاء فيروس كورونا، مؤكدة أن الفيروس لازال نشطاً.

 

يذكر أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في السعودية قفزت إلى 74.6% مع تسجيل 7718 حالة شفاء جديدة.

 

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وتجاوزت فحوصات كورونا في السعودية 2 مليون و300 ألف فحص، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا في السعودية 177560 حالة.

 

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت اليوم الثلاثاء عن تسجيل40 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2283 حالة.

 

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إلى تسجيل 2692 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 237 ألفا و803 حالات.

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