شكرا لقرائتكم خبر عن السفير في هولندا: حكم محكمة العدل لا يتعلق بموضوع شكوى قطر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت سفارة المملكة في لاهاي ، عبر بيان في حسابها الرسمي اليوم عن صدور حكماً من محكمة العدل الدولية في لاهاي يتعلق بالاستئناف المقدم من المملكة والبحرين والإمارات ومصر، القاضي باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الأيكاو) بنظر الشكوى المقدمة من قطر ضد الدول الأربع بناءً على اتفاقية شيكاغو لعام 1944.

وعبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هولندا عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد على احترام المملكة لقرار المحكمة، إلا أنها تود التوضيح على أن الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني (الايكاو)، وأننه لا يوجد هناك أي علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل قطر.