أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء، خلال التعاملات المبكرة، بالتوازي مع تراجع أسعار المعدن الثمين عالميا متأثرا بمخاوف تضرر التجارة العالمية في ظل عودة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.

وانخفض سعر الذهب عيار (24) في المملكة ليسجل 217.01 ريال بنحو (57.86 دولار)، مقابل 217.55 ريال، وسجل عيار (21) الأكثر مبيعا 189.88 ريال بنحو (50.63 دولار)، وعن عيار (18) سجل 162.76 ريال بنحو (43.39 دولار).

وعن أسعار الذهب منخفض التكلفة سجل عيار (16) 144.67 ريال بنحو (38.57 دولار)، وعيار (14) سجل 126.59 ريال بنحو (33.75 دولار)، وعيار (12) سجل 108.51 ريال بنحو (28.93 دولار)، وعيار (10) سجل 90.42 ريال بنحو (24.11 دولار).

وسجل سعر كيلو الذهب217 ألف ريال نحو (57 ألفا و876 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وانخفضت أسعار الذهب عن المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة) مع صعود العملة الأمريكية ولكن المخاوف جراء تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا والتوتر بين الصين والولايات المتحدة كبح الخسائر.

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ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.3% من 1797.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش. وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.8% إلى 1799.60 دولار.

وقال مايكل مكارثي من سي.ام.سي ماركتس "نرى ضغوطا على الأصول التي تنطوي على مخاطرة في ظل المعنويات والمخاوف، لا سيما بشأن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. لكن عكس ضعف الدولار يدفع الذهب للهبوط قليلا في الوقت الحالي خاصة في ظل أسعار قرب ذروة تسع سنوات".

وارتفع الدولار 0.1% مقابل منافسيه ما يرفع تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وحذرت منظمة الصحة العالمية أمس الإثنين من أن جائحة كوفيد-19 سوف تتفاقم اذا فشلت الدول في الالتزام بمعايير وقائية صحية صارمة في حين تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 13 مليونا عالميا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسب البلاديوم 0.4% إلى 1987.91 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.5% إلى 832.81 دولار.

وفقدت الفضة 0.4% إلى 19.01 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2019 أمس الإثنين.