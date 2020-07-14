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2020-07-14 جامعة الطائف تتيح الحصول على رقم طلب القبول للحاصلين على شهادة الثانوية العامة متابعات الخليج 365 - الرياض بدأت جامعة الطائف القبول في مرحلة البكالوريوس للحاصلين على الثانوية العامة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442 هـ وذلك عبر البوابة الإلكترونية للجامعة. شروط القبول في جامعة الطائف وكانت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الطائف كشفت في وقت سابق عن شروط وآليات ومواعيد القبول للعام الدراسي ١٤٤١ / ١٤٤٢ والتي تضمنت ما يلي: أن يكون المتقدمـ/ـة سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو أم لابن سعودي.

أن يكون المتقدمـ/ـة حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.

أن يكون المتقدمـ/ـة لائقًا طبيًا، ويحق للجامعة تغيير تخصص المتقدم في حال عدم ملاءمة حالته الصحية للتخصص الذي قبل فيه.

ألاَ يكون المتقدمـ/ـة قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد عن خمس سنوات.

أن يكون المتقدمـ/ـة متفرغًا للدراسة.

أن يحصل المتقدمـ/ـة على موافقة من مرجعه بالتفرغ للدراسة إذا كان يعمل في جهة حكومية أو خاصة.

ألّا يكون المتقدمـ/ـة قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصلًا تأديبيًا.

عدم وجود طلب سابق في جامعة الطائف.

أن يجتاز المتقدمـ/ـة بنجاح أي اختبار أو مقابلة يحددها القسم المختص.

ألّا تقل النسبة الموزونة عن (٧٠%) للمتقدمين على درجة البكالوريوس.

لا يقبل أي طلب المتقدمـ/ـة على درجتين علميتين في وقت واحد.

يتحمل المتقدمـ/ـة مسؤولية صحة البيانات وللجامعة الحق في إلغاء قبول ترشيحه لعدم صحة بياناته. طريقة الحصول على رقم طلب القبول وللحصول على رقم طلب التسجيل في جامعة الطائف اتبع الخطوات: – الدخول على البوابة الإلكترونية للجامعة (هنا). – اختيار البكالوريوس للطلبة السعوديين. – اختيار المنح للطلبة المقيمين. Advertisements – قراءة التعليمات. – الضغط على أيقونة (تقديم الآن). – اختيار طلب قبول جديد. – تعبئة البيانات وترتيب الرغبات. – الحصول عل رقم طلب وضرورة الاحتفاظ به.



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