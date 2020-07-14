استشارية لـ”المواطن”: تخسيس الوزن بفصائل الدم يسبب تساقط الشعر

2020-07-14

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أكد بحث نشرته كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، عدم وجود أي صلة بين فصيلة الدم والنظام الغذائي الذي يتبعه الناس، إذ إن بعض المخاوف حول “ريجيم فصيلة الدم” تشمل أن الوجبات الغذائية الموصى بها لمجموعات الدم O و A تستثني إلى حد كبير المجموعات الرئيسية من الأطعمة.

وكان الدكتور بيتر دادامو، خبير بالتغذية، قد نشر كتابًا من قبل، وقال فيه إن الأسيد والأنزيمات في الجهاز الهضمي تتأثر بفصيلة الدم.

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هارفارد تنفي

ووصف “دادامو” أنه يمكن للناس أن يصبحوا أكثر صحة ويعيشوا أطول وينقصوا أوزانهم وفقًا لنوع فصيلة دمهم، فعلى سبيل المثال، الأشخاص الذين فصيلة دمهم من نوع A يجب أن يختاروا الفواكه والخضراوات والمأكولات البحرية، والحبوب الكاملة، لفقدان الوزن، ويجب تجنب الألبان، القمح، الذرة، والفاصوليا، فيما نفت “هارفارد” هذا الاعتقاد.

مخاطر ريجيم الفصائل

وقالت استشارية التغذية نجود فواز، في تصريحات لـ“متابعات الخليج 365“: أحذر جميع من يتبع حمية فصائل الدم؛ لأنها تحرم الجسم من عناصر مهمة لبنائه، وهناك للأسف الكثيرون من أصحاب الأوزان العالية اتبعوا حمية فصيلة الدم إلا أنهم عانوا فيما بعد من تساقط الشعر والصداع وشحوب الوجه، مبينة أن الفرد يحتاج إلى كل العناصر الغذائية التي تحميه من نقص الفيتامينات والمعادن والألياف.

التخسيس بإشراف طبي

ونصحت الراغبين في تخفيف الوزن بالتقليل من كميات السعرات الحرارية من خلال الإكثار من الخضراوات والفاكهة، والتغيير من العادات والسلوكيات الغذائية الخاطئة، زيادة النشاط الحركي، مشددة على ضرورة أن يتم تخفيف الوزن بإشراف طبي.

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