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متحدث الصحة يوضح حقيقة مضاعفات كورونا على مرضى السكلسل
شدد على أهمية تطبيق البروتوكولات الوقائية لحمايتهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن تأثير مضاعفات فيروس كورونا على مرضى السكلسل أو فقر الدم المنجلي.
وخلال المؤتمر الصحفي اليوم قال متحدث الصحة ردًا على أحد الاستفسارات، إن هذا المرض يعتبر من الأمراض الخطيرة التي يجب معها اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع انتقال عدوى كورونا.
ما هو السكلسل ؟
والمعروف أن السكلسل أو أنيميا الخلايا المِنجلية هو اضطراب ينتمي إلى مجموعة من الاضطرابات تُعرف بأمراض الخلايا المنجلية. أنيميا الخلايا المنجلية هي اضطراب وراثي في خلايا الدم الحمراء حيث لا توجد خلايا دم حمراء صحية كافية لحمل الأكسجين في الجسم كله.
وتتشكل خلايا الدم الحمراء في حالة أنيميا الخلايا المِنجلية في صورة مِنجل أو هلال. وقد تلتصق هذه الخلايا الصلبة واللَّزِجة في الأوعية الدموية الصغيرة؛ مما قد يُبطئ أو يمنع تدفُّق الدم والأكسجين إلى أجزاء الجسم.
علاج السكلسل
ولا يوجد علاج لأغلب الأشخاص الذين لديهم أنيميا الخلايا المِنجلية. لكن العلاجات قد تُخفف الألم وتساعد في الوقاية من المضاعفات المصاحبة للمرض.
علاقة المعقمات بأمراض القلب
من جهة أخرى نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ما تردد حول خطورة المعقمات وعلاقتها بأمراض القلب مشيرًا إلى دورها المهم في الوقاية من انتقال عدوى كورونا.
حالات التعافي الجديدة
وكشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة فيما أعلنت عن تعافي (7718) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (177560) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (57960) حالة، من بينها (2230) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (237803) حالات، توفي منهم (2283) حالة.
تراجع الحالات المؤكدة
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن هناك تراجعًا في نسبة الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة بالرغم من زيادة الإصابات حول العالم وتضاعف عدد الحالات المسجلة في العالم خلال الشهر الأخير.
عمليات فحص دقيقة
ولفت العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إلى أن عمليات فحص كورونا في المملكة ذات دقة عالية مشيرًا إلى أن هناك استقرارًا في أعداد الحالات بالمملكة سواء الحالات الحرجة أو الإصابات الجديدة.
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