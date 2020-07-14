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2020-07-14 ضبط 5 أشخاص احتجزوا مقيمًا واعتدوا عليه وصوروه بمكة طلبوا فدية مالية من أقاربه متابعات الخليج 365 - واس Advertisements ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على خمسة أشخاص قاموا باحتجاز مقيم سوداني والتعدي عليه بالضرب وتصويره. وصرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على خمسة أشخاص (ثلاثة مواطنين ومقيمين من الجنسية السودانية)، وذلك لقيامهم باحتجاز مقيم من الجنسية السودانية والتعدي عليه بالضرب وتصويره، وطلب مبلغ مالي من أحد أقاربه مقابل إخلاء سبيله لوجود خلافات مالية سابقة بينهم، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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