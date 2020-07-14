جازان تسجل 106 حالات كورونا جديدة وتعافي 238 حالة

2020-07-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 8 مدن، حيث سجلت جازان 29 إصابة، وصامطة 20 إصابة، وأبو عريش 20 إصابة، والعيدابي 17 إصابة، وبيش 14 إصابة، وصبيا 3 إصابات، وفرسان إصابتين، والدرب إصابة واحدة.

من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 238 حالة شفاء، بينما تم تسجيل حالتي وفاة في مدينة جازان.

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إجمالي حالات كورونا في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 3686 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 2417 حالة، وبلغ عدد الوفيات 40 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1229 حالة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 2692 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 237803 إصابات، وبلغ عدد حالات التعافي 177560 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2283 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 57960 حالات، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2230 حالة.

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