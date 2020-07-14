هيئة تطوير المدينة المنورة تنفذ 6 مبادرات لمواجهة كورونا 

2020-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفذت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة 6 مبادرات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ وذلك للمساهمة في الجهود الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وسط إجراءات احترازية مشددة وذلك خلال فترة منع التجول.

وجاءت المبادرات بتوجيهات مباشرة من معالي المهندس فهد بن محمد البليهشي الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة والتي كان لها الأثر الملموس في منطقة المدينة المنورة.

مبادرة كباتن الصحة لإيصال الأدوية

ونوهت الهيئة في بيان لها عن المبادرات التي نفذت بأن: المبادرة الأولى تضمنت مبادرة كباتن الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة وتمثلت في إيصال الأدوية خلال فترة منع التجول للمستفيدين وإيصال الكوادر الصحية والمرضى والمرافقين من وإلى المستشفى، حيث بلغ إجمالي عدد الاتصالات على المستفيدين للتنسيق معهم بشأن توصيل الأودية أكثر من 13 ألف اتصال، فيما بلغ عدد إجمالي الوصفات التي تم تجهيزها بأكثر من 11 ألف وصفة طبية، وبلغ عدد من تم إيصالهم من المرضى والمرافقين والكوادر الطبية أكثر من ألف شخص.

عربات مختبر فحص كورونا

فيما تمحورت المبادرة الثانية في تجهيز عربات مختبر فحص عينات كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة، وجمعية حياة الخيرية، وشركة الكهرباء السعودية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وذلك لتجهيز مختبر مساعد لمختبر المدينة الرئيسي بهدف المساهمة بفحص عينات كورونا وجرى تجهيزه وبدء العمل فيه من قبل إدارة المختبرات وبنوك الدم بالمدينة المنورة.

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أما المبادرة الثالثة فأشارت الهيئة بأنها تمثلت في الفحص والتقصي بالتعاون مع فاعل خير، وشركة هواوي السعودية، وأمانة منطقة المدينة المنورة والمبادرة تتضمن تجهيز عربة مزودة بكاميرات حرارية للمساهمة بالفحص والتقصي لحالات كورونا في المدينة المنورة حيث بلغ أجمالي عدد المستفيدين من هذه المبادرة 1372 مستفيدًا.

تركيب الكاميرات الحرارية

وأشارت الهيئة إلى أن المبادرة الرابعة تضمنت مبادرة تركيب الكاميرات الحرارية بمواقع ثابتة للمساهمة بالفحص والتقصي، وذلك في أربع مواقع تمثلت في (مستشفى أحد، مستشفى العام، دائرة التجهيز بالبقيع، سكن شركة الفهاد للنظافة) وذلك بالتعاون مع شركة هواوي السعودية، وأمانة منطقة المدينة المنورة، أما المبادرة الخامسة فتضمنت مبادرة فحص منسوبي ومراجعي مقر الهيئة خلال فترة منع التجول وذلك نظرًا لاستخدام مقر الهيئة خلال فترة منع التجول كمقر رئيسي لانطلاق المبادرات ومتابعاتها وقد تم وضع نقطة للكشف على الزوار والمراجعين وجرى فحص أكثر من ألفي شخص.

توزيع السلال الغذائية

وبينت الهيئة بأن المبادرة السادسة مبادرة توزيع السلال الغذائية بشهر رمضان المبارك حيث بلغ إجمالي عدد الوجبات المقدمة أكثر من 100 ألف وجبة فيما بلغ عدد السلال الغذائية 135 سلة، وبلغ أيضًا عدد عبوات المياه الموزعة أكثر من 50 ألف عبوة، إضافة إلى أن المبادرة قامت بتوزيع أيضًا أكثر من 32 ألف عبوة تمر، وبلغ أجمالي عدد المستفيدين من المبادرة 62% من الأسر، و59% داخل حي المغيسلة، و 28% من العمالة، 41% من خارج حي المغيسلة.

وإذ تشكر الهيئة كافة الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية والمتطوعين والمشاركين على دعمهم المبادرات والتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد في منطقة المدينة المنورة.

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