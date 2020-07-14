فيديو.. متحدث الصحة ينفي علاقة المعقمات بأمراض القلب ويوجه نصيحة مهمة

2020-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ما تردد حول خطورة المعقمات وعلاقتها بأمراض القلب مشيرًا إلى دورها المهم في الوقاية من انتقال عدوى كورونا.

الماء والصابون أول طريقة لتنظيف اليدين

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أكد متحدث الصحة أن الكلام عن خطورة المعقمات أو أنها تسبب تلف الجلد وأمراض القلب فيه الكثير من المبالغة موضحًا أنها من أول الأساليب التي يجب اتباعها للوقاية من كورونا.

وأضاف أن الوسيلة الأساسية لنظافة اليدين هي الماء والصابون مشيرًا إلى أن من يعاني من مشاكل في الجلد يمكنه اللجوء إلى المختصين للحصول على النصيحة حول الاستخدام الأمثل لهذه المعقمات.

حالات التعافي الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة فيما أعلنت عن تعافي (7718) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (177560) حالة.

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عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (57960) حالة، من بينها (2230) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (237803) حالات، توفي منهم (2283) حالة.

تراجع الحالات المؤكدة

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن هناك تراجعًا في نسبة الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة بالرغم من زيادة الإصابات حول العالم وتضاعف عدد الحالات المسجلة في العالم خلال الشهر الأخير.

عمليات فحص دقيقة

ولفت العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إلى أن عمليات فحص كورونا في المملكة ذات دقة عالية مشيرًا إلى أن هناك استقرارًا في أعداد الحالات بالمملكة سواء الحالات الحرجة أو الإصابات الجديدة.

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