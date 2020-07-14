السعودية | الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية وموعد صرفها

تزداد عمليات البحث باستمرار حول المساعدات المقطوعة خاصة بعد تزايد الشائعات في المملكة العربية السعودية بين المواطنين حول إلغائها، فقد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تصريح مسبق لها أنه لابد من التأكد من صحة الأخبار التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح أنه ما تم تداوله حول إلغاء المساعدات المقطوعة ليس له أساس من الصحة، ولمعرفة كافة الأخبار التي تتعلق بالمساعدة المقطوعة يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرسمي.

المساعدات المقطوعة 1441:

تعتبر المساعدات المقطوعة من أهم البرامج التي تدعمها الحكومة في المملكة العربية السعودية حيث يتم صرفها للمواطنين المستحقين في المملكة العربية السعودية، وتقتصر على الفئات المستحقة التي يتوافر بهم شروط الاستحقاق بجانب الأسر ذات الدخل المحدود والمنخفض.

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الهوية:

يتم الاستعلام عن المساعدات المقطوعة من خلال رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك من خلال رقم الهوية الخاصة بالمواطن المستحق، ويتم الاستعلام عن المساعدات المقطوعة من خلال هذه الخطوات:

ومن الجدير بالذكر أن نعلن لكل متابعينا موعد صرف المساعدات المقطوعة، فقد كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أن صرف المساعدة المقطوعة سوف يكون في أقرب وقت وبمجرد الإعلان عن اليوم المحدد للصرف نعرضه لكم.