السعودية | أرامكو السعودية تطبق الأسعار الجديدة للبنزين لشهر يوليو

تعتبر شركة “أرامكو” بالمملكة العربية السعودية هي الشركة الرائدة في مجال الطاقة، وتقوم بالمتابعة الدورية المستمرة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي لأسعار البنزين والوقود.

زيادة أسعار الوقود

حيث ترتفع أسعار الوقود والبنزين في الفترة الأخيرة بشكل مستمر، خاصة بعد زيادة قيمة الضريبة المضافة على السلع بالمملكة العربية السعودية ، وبالطبع لم يستثنى من هذه الزيادة سعر الوقود .

أسعار البنزين لشهر يوليو

وبناءاً على المراجعة الدورية التي تقوم بها أرامكو السعودية كل شهر لأسعار الوقود والبنزين ، كانت أسعار البنزين لشهر يوليو على النحو التالي:

بنزين ٩١ :

ارتفع سعره من 0.98 ريال سعودي ليصبح سعره الآن 1.29 ريال سعودي لكل لتر.

بنزين ٩5 :

ارتفع سعره من 1.18 ريال سعودي ليصبح سعره الآن 1.44 ريال سعودي لكل لتر.

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الديزل

لم يتغير سعره عن آخر مرة من بداية شهر يوليو وهو 0.52 ريال مقارنة بشهر مايو كان سعره 0.47 ريال سعودي.

الكيروسين

لم يتغير سعره من آخر مرة تغير فيها في بداية شهر يوليو وهي 0.70 ريال مقارنة بشهر مايو كان 0.64 ريال سعودي .

غاز البترول المسال

أما عن غاز البترول المسال فسعرها ثابت لم يتغير منذ زمن وهو 0.75 ريال سعودي.

أرامكو السعودية

أضافت أرامكو بأن الزيادة في أسعار منتجات الطاقة من الوقود والبنزين يتم وفقاً لعدد من الإجراءات التي تتخذها لتعديل أسعار الطاقة والمياه، كما أوضحت أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة من البنزين والوقود قابلة للزيادة أو النقص وفقاً للزيادة التي تحدث في أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية إلى باقي الأسواق العالمية.