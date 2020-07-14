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قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، بالسماح بتنفيذ أول مجموعة من عقوبات الإعدام الاتحادية في 17 عامًا، مبطلة بذلك أمرًا قضائيًّا بتعليقها انتظارًا لنتيجة الطعون على استمرار البروتوكول الحكومي للإعدام بطريق الحقن.
وأمرت القاضية تانيا تشوتكان من المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، أمس، وزارة العدل بتأجيل تنفيذ أربعة أحكام إعدام مقررة في يوليو (تموز) وأغسطس (آب).
وأصدرت "تشوتكان" أمرها قبل أقل من سبع ساعات من إعدام دانيال لي في مدينة تير هوت بولاية إنديانا، وأيدت محكمة استئناف أمريكية الحكم لاحقًا.
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 05:45 PM
بعد يوم من تأجيل قاضية 4 أحكام
قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، بالسماح بتنفيذ أول مجموعة من عقوبات الإعدام الاتحادية في 17 عامًا، مبطلة بذلك أمرًا قضائيًّا بتعليقها انتظارًا لنتيجة الطعون على استمرار البروتوكول الحكومي للإعدام بطريق الحقن.
وأمرت القاضية تانيا تشوتكان من المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، أمس، وزارة العدل بتأجيل تنفيذ أربعة أحكام إعدام مقررة في يوليو (تموز) وأغسطس (آب).
وأصدرت "تشوتكان" أمرها قبل أقل من سبع ساعات من إعدام دانيال لي في مدينة تير هوت بولاية إنديانا، وأيدت محكمة استئناف أمريكية الحكم لاحقًا.
، "العليا الأمريكية" تقضي باستمرار تنفيذ عقوبة الإعدام ،
المصدر : الخليج 365
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