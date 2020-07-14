- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام ببنغازي شرق ليبيا، هاني العريبي، اليوم، خروج رجل كان مصابًا بفيروس كورونا المستجد من المستشفى بعد تمام شفائه؛ مما يرفع حصيلة التعافي من الفيروس داخل المستشفى إلى 43 حالة.
وقال العريبي في بيان اليوم إن الرجل ج تلقى الخدمات الطبية اللازمة من قبل الطاقم الطبي الخاص بالمستشفى.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن العريبي خروج طفلة كانت مصابة بفيروس «كورونا المستجد» من المستشفى بعد تمام شفائها؛ مما يرفع حصيلة المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 43 حالة من ضمن 56 حالة إصابة دخلت المستشفى منذ بدء ظهور الفيروس في ليبيا في مارس الماضي.فيروس كورونا الجديد
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 05:44 PM
من ضمن 56 إصابة دخلت المستشفى منذ بدء ظهور الفيروسليبيا: ارتفاع حالات الشفاء من "كورونا" في بنغازي إلى 43
أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام ببنغازي شرق ليبيا، هاني العريبي، اليوم، خروج رجل كان مصابًا بفيروس كورونا المستجد من المستشفى بعد تمام شفائه؛ مما يرفع حصيلة التعافي من الفيروس داخل المستشفى إلى 43 حالة.
وقال العريبي في بيان اليوم إن الرجل ج تلقى الخدمات الطبية اللازمة من قبل الطاقم الطبي الخاص بالمستشفى.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن العريبي خروج طفلة كانت مصابة بفيروس «كورونا المستجد» من المستشفى بعد تمام شفائها؛ مما يرفع حصيلة المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 43 حالة من ضمن 56 حالة إصابة دخلت المستشفى منذ بدء ظهور الفيروس في ليبيا في مارس الماضي.
، ليبيا: ارتفاع حالات الشفاء من "كورونا" في بنغازي إلى 43 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا: ارتفاع حالات الشفاء من "كورونا" في بنغازي إلى 43 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.