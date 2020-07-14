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لم تسجل بلجيكا اليوم (الثلاثاء) أي حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة المنقضية؛ وذلك لأول مرة منذ العاشر من مارس الماضي، بعدما كانت أكثر الدول متوسطة الحجم تضررًا بالفيروس.
وتوقف إجمالي عدد الوفيات التي سجلها المعهد الوطني للصحة عند 9.787 وفاة، وفي بلد يبلغ تعداده 11.5 مليون نسمة؛ يعني هذا أن معدل الوفاة هو 850 حالة بين كل مليون مواطن، وهو أسوأ معدل في العالم باستبعاد دويلة سان مارينو، وبلغت الذروة 343 وفاة خلال 24 ساعة، وكان ذلك في 12 أبريل وفقًا لـ"رويترز".
واستقر منحنى الإصابات المؤكدة بشكل كبير، وبلغ الإجمالي 62781 إصابة؛ إلا أن المتوسط اليومي للإصابات الجديدة خلال السبعة أيام الماضية وهو 95 إصابة، كان أزيد بنسبة 11% عن الأسبوع السابق.
وتجتمع الحكومة البلجيكية غدًا لمناقشة تخفيف المزيد من القيود، بعدما جعلت وضع الكمامة إجباريًّا لدخول المحلات التجارية ودور السينما والمتاحف في العاشر من يوليو.
فيروس كورونا الجديد
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 05:38 PM
الحكومة تجتمع غدًا لبحث تخفيف الإجراءاتلأول مرة منذ 10 مارس.. لا وفيات بـ"كورونا" في بلجيكا
لم تسجل بلجيكا اليوم (الثلاثاء) أي حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة المنقضية؛ وذلك لأول مرة منذ العاشر من مارس الماضي، بعدما كانت أكثر الدول متوسطة الحجم تضررًا بالفيروس.
وتوقف إجمالي عدد الوفيات التي سجلها المعهد الوطني للصحة عند 9.787 وفاة، وفي بلد يبلغ تعداده 11.5 مليون نسمة؛ يعني هذا أن معدل الوفاة هو 850 حالة بين كل مليون مواطن، وهو أسوأ معدل في العالم باستبعاد دويلة سان مارينو، وبلغت الذروة 343 وفاة خلال 24 ساعة، وكان ذلك في 12 أبريل وفقًا لـ"رويترز".
واستقر منحنى الإصابات المؤكدة بشكل كبير، وبلغ الإجمالي 62781 إصابة؛ إلا أن المتوسط اليومي للإصابات الجديدة خلال السبعة أيام الماضية وهو 95 إصابة، كان أزيد بنسبة 11% عن الأسبوع السابق.
وتجتمع الحكومة البلجيكية غدًا لمناقشة تخفيف المزيد من القيود، بعدما جعلت وضع الكمامة إجباريًّا لدخول المحلات التجارية ودور السينما والمتاحف في العاشر من يوليو.
، لأول مرة منذ 10 مارس.. لا وفيات بـ"كورونا" في بلجيكا ،
المصدر : الخليج 365
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