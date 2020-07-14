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سجلت منطقة مكة المكرمة، خلال الـ24 ساعة الماضية 773 حالة تعافٍ من فيروس كورونا.
واحتلت الطائف المرتبة الأولى بين محافظات مكة في عدد حالات التعافي بواقع 474 حالة، تليها العاصمة المقدسة بـ222 حالة، ثم جدة بـ28 حالة.
وسجلت كل من رنية وميسان 10 حالات؛ بينما سجلت تربة والمويه 8 حالات لكل منهما.
وشهدت الخرمة 6 حالات، والقنفذة 5 حالات؛ بينما سجلت كل من العرضيات ورابغ حالة وحيدة لكل منهما.
جاء ذلك وفق ما كشفت عنه إمارة منطقة مكة المكرمة عبر أنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بخصوص عدد حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة خلال الـ24 ساعة الماضية.
فيروس كورونا الجديد
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 05:40 PM
الطائف الأعلى بـ474 حالة تليها العاصمة المقدسة بـ222منطقة مكة: 773 متعافيًا من كورونا خلال الـ24 ساعة
سجلت منطقة مكة المكرمة، خلال الـ24 ساعة الماضية 773 حالة تعافٍ من فيروس كورونا.
واحتلت الطائف المرتبة الأولى بين محافظات مكة في عدد حالات التعافي بواقع 474 حالة، تليها العاصمة المقدسة بـ222 حالة، ثم جدة بـ28 حالة.
وسجلت كل من رنية وميسان 10 حالات؛ بينما سجلت تربة والمويه 8 حالات لكل منهما.
وشهدت الخرمة 6 حالات، والقنفذة 5 حالات؛ بينما سجلت كل من العرضيات ورابغ حالة وحيدة لكل منهما.
جاء ذلك وفق ما كشفت عنه إمارة منطقة مكة المكرمة عبر أنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بخصوص عدد حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة خلال الـ24 ساعة الماضية.
، منطقة مكة: 773 متعافيًا من كورونا خلال الـ24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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