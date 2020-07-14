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منطقة مكة: 773 متعافيًا من كورونا خلال الـ24 ساعة

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محمد بن مسعود - الدمام - الطائف الأعلى بـ474 حالة تليها العاصمة المقدسة بـ222

سجلت منطقة مكة المكرمة، خلال الـ24 ساعة الماضية 773 حالة تعافٍ من فيروس .

واحتلت الطائف المرتبة الأولى بين محافظات مكة في عدد حالات التعافي بواقع 474 حالة، تليها العاصمة المقدسة بـ222 حالة، ثم جدة بـ28 حالة.

وسجلت كل من رنية وميسان 10 حالات؛ بينما سجلت تربة والمويه 8 حالات لكل منهما.

وشهدت الخرمة 6 حالات، والقنفذة 5 حالات؛ بينما سجلت كل من العرضيات ورابغ حالة وحيدة لكل منهما.

جاء ذلك وفق ما كشفت عنه إمارة منطقة مكة المكرمة عبر أنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بخصوص عدد حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

منطقة مكة: 773 متعافيًا من كورونا خلال الـ24 ساعة

فيروس كورونا الجديد

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 05:40 PM

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الطائف الأعلى بـ474 حالة تليها العاصمة المقدسة بـ222

منطقة مكة: 773 متعافيًا من كورونا خلال الـ24 ساعة
عبدالرزاق البجالي

سجلت منطقة مكة المكرمة، خلال الـ24 ساعة الماضية 773 حالة تعافٍ من فيروس كورونا.

واحتلت الطائف المرتبة الأولى بين محافظات مكة في عدد حالات التعافي بواقع 474 حالة، تليها العاصمة المقدسة بـ222 حالة، ثم جدة بـ28 حالة.

وسجلت كل من رنية وميسان 10 حالات؛ بينما سجلت تربة والمويه 8 حالات لكل منهما.

وشهدت الخرمة 6 حالات، والقنفذة 5 حالات؛ بينما سجلت كل من العرضيات ورابغ حالة وحيدة لكل منهما.

جاء ذلك وفق ما كشفت عنه إمارة منطقة مكة المكرمة عبر أنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بخصوص عدد حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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، منطقة مكة: 773 متعافيًا من كورونا خلال الـ24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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