شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك خالد قبل 41 عامًا في المخيم الملكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وثقت صورة نادرة قبل 41 عامًا تجمع في المخيم الملكي للملك خالد بن عبدالعزيز - رحمه الله- وعدد من الأمراء حينها. وثقت صورة نادرة قبل 41 عامًا تجمع في المخيم الملكي للملك خالد بن عبدالعزيز - رحمه الله- وعدد من الأمراء حينها. والتقطت الصورة في المخيم الملكي خارج مدينة الرياض، وكان على يمين الملك خالد، الملك فهد (أمير حينها) رحمهما الله، وعبدالعزيز بن فهد، وسلطان في عام 1399 هــ/ 1979 م .

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