شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: مرضى السكلسل معرضون للإصابة بفيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مدى صحة أن فيروس كورونا لا يصيب مرضى السكلسل، وهو أحد الأمراض الوراثية التي تصيب الدم.
وقال الدكتور محمد العبدالعالي: إن هذا المرض قد يؤدي في بعض مضاعفاته إلى الاختلال أو اضطراب في المناعة، أو اضطرابات تنفسية أو تأثر في القدرة التنفسية " .
وأضاف: " أن هؤلاء المرضى قد يصابون بعدوى كورونا، وقد يكون لديهم فرص مضاعفات أكثر، وتصنيف هذه الحالات ضمن الحالات الخطرة " .
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل تسجيل 2692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 237,803 حالات.
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