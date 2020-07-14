شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: مرضى السكلسل معرضون للإصابة بفيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مدى صحة أن فيروس كورونا لا يصيب مرضى السكلسل، وهو أحد الأمراض الوراثية التي تصيب الدم.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي: إن هذا المرض قد يؤدي في بعض مضاعفاته إلى الاختلال أو اضطراب في المناعة، أو اضطرابات تنفسية أو تأثر في القدرة التنفسية " .

وأضاف: " أن هؤلاء المرضى قد يصابون بعدوى كورونا، وقد يكون لديهم فرص مضاعفات أكثر، وتصنيف هذه الحالات ضمن الحالات الخطرة " .

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل‏‎ تسجيل 2692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 237,803 حالات.