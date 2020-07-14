شكرا لمتابعة خبر عن هل الجلطة للمرة الثانية تأتي بنفس الأعراض؟ .. "النمر" يوضح والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، اليوم الثلاثاء، إن الجلطة لا تأتي بالأعراض ذاتها في المرة الثانية.
وكان سؤال ورد إلى "النمر" يقول: "هل يادكتور اذا جت الجلطة بألم في اليد اليسرى لازم المرة الثانية تجي بنفس الأعراض ".
وأجاب النمر:" ج: لا ماهو شرط حتى وإن كانت الجلطة في نفس الشريان".
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