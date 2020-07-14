شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الدفاع تعلن نتائج التأهيل لمشروع استشارات نظام الموارد المركزي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، نتائج التأهيل لمشروع (استشارات وإدارة مشروع نظام الموارد المركزي لوزارة الدفاع). أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، نتائج التأهيل لمشروع (استشارات وإدارة مشروع نظام الموارد المركزي لوزارة الدفاع). وقدمت الوزارة الشكر لجميع الشركات والمكاتب الاستشارية المشاركة في برنامج التأهيل المسبق لمشروع ( استشارات وإدارة مشروع نظام الموارد المركزي لوزارة الدفاع )، بعدما أعلنت نتائج التأهيل تمهيداً لدعوتهم لتقديم عروضهم، ولمزيد من التفاصيل عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .

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