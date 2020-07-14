شكرا لمتابعة خبر عن "وقاية" توضح متى يجب ارتداء الكمامة داخل السيارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها مدى الحاجة لارتداء الكمامة داخل السيارة.
وأكد المركز عدم الحاجة لارتداء الكمامة اذا كان الفرد بمفرده داخل السيارة، أما اذا كان الفرد مع أشخاص آخرين داخل السيارة فيجب أن يرتدي الكمامة.
كما يتاح للفرد أن يرتديها اذا كان لا يريد خلعها لتجنب اللمس المتكرر لأنها قد تكون ملوثة.
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