شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الرياح السطحية المثيرة للأتربة على مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، إنذارًا مبكرًا يفيد باستمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: الخرمة، القنفذة، الليث، المويه، بحرة، تربة، رنية، فيما تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.