شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الرياح السطحية المثيرة للأتربة على مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، إنذارًا مبكرًا يفيد باستمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: الخرمة، القنفذة، الليث، المويه، بحرة، تربة، رنية، فيما تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار الرياح السطحية المثيرة للأتربة على مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.