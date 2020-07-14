شكرا لمتابعة خبر عن الرياض تتراجع إلى المرتبة الثالثة بعدد حالات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تراجعت منطقة الرياض، إلى المرتبة الثالثة بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19، اليوم الثلاثاء؛ حيث سجلت ٢١١ حالة إصابة.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن اليون عن تسجيل تسجيل 2692 إصابة جديدة في المملكة؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 237,803 حالات.
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