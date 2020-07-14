شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف مدى صحة تسبُّب المعقمات في تلف الجلد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، مدى صحة ما يتداول عن المعقمات بأنها خطيرة وتسبب تلف للجلد وأمراض القلب.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن مستجدات فيروس كورونا، إن " هذه المعلومة غير دقيقة، ومبالغ فيها جدًا، الأساس أن غسل وتنظيف اليدين مهم جدًا في هذه الجائحة للحماية من العدوى " .

وأضاف: " يجب الغسل بالماء والصابون أولًا، وفي حال عدم وجود الماء والصابون يكون معنا مُعقم للتأكد من استمرار نظافة اليدين " ، متابعًا: " يمكن الاستفسار من المختصين للذين يعانون من أمراض جلدية أو حساسية " .

كما أعلن عن تسجيل‏‎ تسجيل 2692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 237,803 حالات.