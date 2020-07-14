شكرا لمتابعة خبر عن «‏الصحة»: تسجيل 2692 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل‏‎ تسجيل 2692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 237,803 حالات.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 7718 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 177560 حالة تعافي، فيما سجلت 40 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2283 حالة وفاة.

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وأوضح متحدث الصحة، أن أعداد حالات كورنا اليومية في العالم تضاعفت عن بدايته؛ محذرًا من من تداول معلومات عن انتهاء كورونا، لأن الفيروس لازال نشطًا؛ لافتًا إلى استمرار نشاط الجائحة عالميًا وتضاعف أعداد الإصابات اليومية خلال الشهر الأخير.

وأضاف: " السعودية تستخدم فحوصات دقيقة ، ولا مجال للتشكيك في مراكز الفحص بالسعودية"؛ متابعًا: " هناك انخفاض في الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة" .