شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك فهد وهو يعاين هدية قدمت له بواشنطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت صورة نادرة عن الملك فهد - رحمه الله - حينما كان أميرًا وهو يعاين الهدية التي قدمت له أثناء زيارته لواشنطن.

وتعد الهدية هي كرة قمرية موقعة بخط يد أول رائد فضاء نزل على سطح القمر، وذلك في عام 1389 هــ الموافق عام 1969 م.