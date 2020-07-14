شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق خدمة إصدار تصاريح الذبح في المطابخ إلكترونياً خلال موسم عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت أمانة منطقة الرياض اليوم الثلاثاء عن إطلاق خدمة إصدار تصاريح مؤقتة للذبح في المطابخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك ، وذلك توفيراً لخيارات متعددة أمام السكان . أعلنت أمانة منطقة الرياض اليوم الثلاثاء عن إطلاق خدمة إصدار تصاريح مؤقتة للذبح في المطابخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك ، وذلك توفيراً لخيارات متعددة أمام السكان . وأكدت الأمانة انه يمكن لصاحب المطبخ التقديم عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي : كما نبهت ان نهاية فترة التقديم يوم الخميس الموافق 2 / 12 / 1441هـ ، كما يمكن الإستفسار عبر "واتسآب " الإدارة العامة لصحة البيئة : 966114541381+

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