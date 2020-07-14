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إنذار وتغريم 13 موظفًا بإمارة نجران

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أصدر الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم الثلاثاء، قرارًا بمعاقبة 13 موظفًا بديوان إمارة المنطقة؛ لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة تفشي الجائحة وذلك بعدم ارتدائهم الكمامة عند دخول مقر العمل.

وتضمن القرار فرض عقوبتين على كل موظف، الأولى إدارية وهي الإنذار، والثانية تغريمهم مبلغ 1000 ريالًا بقيد مخالفتهم لدى الجهات الأمنية.

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