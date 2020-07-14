شكرا لمتابعة خبر عن أمير مكة يشدد على ضرورة خروج الجامعات إلى ما وراء أسوارها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

شدد ‏أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن تخرج الجامعات إلى ما وراء أسوارها، وأن يكون لها دورها في المجتمع.

وأكد الأمير خالد الفيصل، على أهمية تفعيل دور مراكز البحوث والدراسات فيها لتشارك في تطوير محافظات المنطقة.