غبار كثيف يجتاح بعض طرق نجران

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): أصدر أمن الطرق، اليوم الثلاثاء، ‏تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران، بضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب انتشار الغبار الكثيف. أصدر أمن الطرق، اليوم الثلاثاء، ‏تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران، بضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب انتشار الغبار الكثيف. وقال أمن الطرق: " يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق بالمنطقة وتحديداً طريق شرورة- نجران وطريق شرورة - الرياض والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان".

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