وزارة الصحة تجدد تذكير أصحاب الأمراض المزمنة بـ5 نصائح مهمة

لتجنب الإصابة بفيروس كورونا..

جددت وزارة الصحة تذكير صحاب الأمراض المزمنة بـ5 نصائح مهمة؛ لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19؛ ممثلة في: تجنب المصافحة، ترك مسافة آمنة، غسل اليدين باستمرار، إتباع نظام صحي (غذائي ورياضي)، تناول الأدوية في أوقاتها. وكشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 237803، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 177560، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2283 حالة، فيما تمَّ تسجيل 40 حالة وفاة، و7718 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية. اقرأ أيضًا: إجمالي الوفيات إلى 2283.. وزارة الصحة: تسجيل 2692 إصابة جديدة بكورونا

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