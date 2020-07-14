إجمالي الوفيات إلى 2283.. وزارة الصحة: تسجيل 2692 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع حالات التعافي إلى 177560 شخصًا
كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 237803، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 177560، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2283 حالة، فيما تمَّ تسجيل 40 حالة وفاة، و7718 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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