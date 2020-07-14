الحمود: قدمنا 170 ألف خدمة إلكترونية بقطاعي الصناعة والتعدين منذ بداية كورونا

شملت الاستثناءات والتصاريح وطلبات الدعم والشكاوى..
أكد مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير سامي بن محمد الحمود، أن الوزارة قدمت أكثر من 170 ألف خدمة إلكترونية، عبر منصات التحول الرقمي ومركز التواصل في قطاعي الصناعة والتعدين، منذ بداية جائحة كورونا.
وقال الحمود، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ومنذ بدء الإجراءات الاحترازية نفذت العديد من الخدمات الإلكترونية، وطوّرت من برامج خدمة العملاء؛ لتسهيل الحصول على الخدمات عن بُعد، والتقليل من الآثار الناتجة عن أي تأخير.
وأضاف: أن الخدمات الإلكترونية شملت الاستثناءات والتصاريح لعمل المصانع أثناء الجائحة، وتصاريح التراخيص الصناعية، والمقابل المالي، وتأييدات العمالة، إضافة إلى الإعفاء الجمركي والفسح الكيميائي، وطلبات الدعم والشكاوى.
وشدد على أن الوزارة لن تتوانى بإذن الله في تقديم أنواع الدعم لشركائها مع الاستمرار في تطوير المنصات والخدمات الإلكترونية للقطاعين الصناعي والتعديني.
وأوضح الحمود أن الوزارة أطلقت العديد من قنوات التواصل للتسهيل على شركائها وتقديم مختلف الخدمات لهم، ولأهمية التواصل مع المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، لافتًا إلى أن الوزارة تراعي وبشكل كبير أهمية تحسين تجربة العميل وفق أفضل المعايير؛ حيث أضافت خلال الأسبوع المنصرم مسارًا لتقييم رضا المستفيدين من خلال التواصل الإلكتروني مع المستفيدين لتقييم الخدمات وإبداء الملاحظات بحثًا عن فرص التطوير والتحسين.
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