حساب المواطن: بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم

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أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ32 (يوليو 2020م). وأوضح البرنامج عبر تويتر، أنه سيبدأ استقبال طلبات الاعتراض من خلال الرابط الإلكتروني. وكان برنامج حساب المواطن أودع، في وقت سابق، مبلغ 1.7 مليار ريال في حسابات 10.7 مليون مستفيد، بينما بلغت تعويضات الدفعات السابقة 18.7 مليون ريال، وأن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم. Advertisements اقرأ أيضًا: متحدث حساب المواطن يوضح موقف التعويضات وغير المستوفين للشروط والأهلية حساب المواطن: إيداع 1.7 مليار ريال في حسابات 10.7 مليون مستفيد

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