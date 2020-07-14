بالفيديو.. ضبط إثيوبية تدير وكرًا لتصنيع وترويج الخمور بالرياض

في شقة سكنية بحي أم الحمام..

ضبطت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض فتاة من الجنسية الإثيوبية، من مخالفي نظام الإقامة، استخدمت شقة سكنية في حي أم الحمام كوكر لتصنيع الخمور وترويجها. ونشر حساب «سناب الداخلية» مقطع فيديو يُبين وجود 26 برميلًا مملوءة بمادة العرق وأدوات لتصنيع المسكر داخل الشقة. وقد جرى إيقاف الفتاة تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة واستكمال الإجراءات اللازمة بحقها. Advertisements اقرأ أيضًا: «شرطة الرياض» تُطيح بتشكيل عصابي انتحلوا صفة رجال الأمن وسرقوا أموالًا ومجوهرات بالملايين شرطة الرياض تُحرّر أحد المختطفين وتحمي ذويه من الابتزاز.. وتتصدى للعب القمار

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