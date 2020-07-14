الهلال الأحمر: إنقاذ شابين تعرَّضا لحادث انقلاب

كشف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، عن أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقّت بلاغًا عن حادث انقلاب وكان وقت البلاغ في تمام الساعة 6:55 صباح اليوم الثلاثاء على الرقم 997، الموقع الباحة - كبري السواد طريق الباحة - العقيق.

وأضاف الزهراني، أنه تم توجيه فرقتين إسعافتين من الهلال الأحمر للموقع، وأيضًا القائد الميداني، وعند وصول أول فرقه اتضح وجود إصابتين لشابين، وكانت إصابتهما خطيرة وتم التدخل إسعافيا لهما، ونقلهما إلى مستشفى الملك فهد العام من قبل الفرق الاسعافيه للهلال الأحمر.