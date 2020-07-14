مع تدني الرؤية.. استمرار حالة التقلب الجوي حتى مساء اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، استمرار حالة التقلب الجوي حتى الساعة الثامنة مساءً، مشيرة إلى هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة الجوية مدينة أبها، ومحافظات خميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل عسير، وبيشة، وتثليث.

ونبّهت «الأرصاد» من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة؛ تشمل بحره، والليث، والقنفذه، والأجزاء الساحلية، منوهة بأن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

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