عاجل-القبض على 3 مواطنين وسودانيين احتجزوا مقيما وطالبوا أقاربه بدفع مبلغ مالي

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على 5 أشخاص (3 مواطنين وسودانيين)، وذلك لقيامهم باحتجاز مقيم سوداني والتعدي عليه بالضرب وتصويره، وطلب مبلغ مالي من أحد أقاربه مقابل إخلاء سبيله لوجود خلافات مالية سابقة بينهم، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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