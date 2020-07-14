السعودية اليوم / لجنة التمويل المؤسسي بجامعة بيشة تعقد اجتماعًا لبحث الخطة التنفيذية



أبهـا 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس .

عقدت لجنة التمويل المؤسسي بجامعة بيشة اجتماعاً أمس ، برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور صالح بن محمد الشمراني، لمناقشة الأولويات البحثية للجامعة والخطة التنفيذية لتعزيز الجانب البحثي لدى الباحثين بالجامعة.

وأوضح عميد البحث العلمي الدكتور عامر بن مترك سياف أن الاجتماع هدف إلى تسريع تمويل البحوث الرصينة فيما يخدم مجتمع بيشة المحلي ويتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠, والسعي إلى رفع تصنيف الجامعة البحثي، والارتقاء بمهارات الباحثين، وعقد الشراكات البحثية مع نظيراتها من الجامعات المحلية والعالمية للوصول إلى نتائج علمية وبراءات اختراع تسهم في تنمية الوطن.

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16:33ت م

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